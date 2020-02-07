Украинский чемпион мира Далакян оказался тяжелее соперника за день до боя (видео)

Артем Далакян 8 февраля проведет защиту своего титула.

В Киеве состоялась церемония взвешивания перед боем между чемпионом мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артемом Далакяном (19-0, 14 КО) и Хосбером Пересом (17-2, 15 КО).

Читайте такжеУкраинский чемпион мира по боксу рассказал о волнении перед защитой титула

За день до боя украинский боксер перевесил своего соперника. Вес Далакяна - 50,6 килограмм против 50,2 кг у Переса. Оба боксера успешно вложились в лимит весовой категории (50,8 кг).

Далакян в четвертый раз в карьере будет защищать свой чемпионский пояс по версии WBA.

"Титул останется в Украине и не уедет до тех пор, пока я этого не захочу", - сказал Далакян на пресс-конференции перед боем.

Бой Далакян - Перес состоится в КВЦ "Парковый" 8 февраля. В прямом эфире транслировать вечер бокса в Киеве будет телеканал XSport.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что на поединке Далакяна будет работать скандальный российский судья.