Усик подождет: Джошуа весной проведет бой с болгарским боксером

Британский чемпион мира встретится в ринге с Кубратом Пулевым.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в своем следующем бою встретится с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

О предстоящем бое Пулев сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Бой пройдет в мае в на арене клуба "Бешикташ" в Стамбуле. Точная дата поединка пока не называется. Команда Джошуа информацию о бое пока не подтвердила.

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Пулев, который единственное поражение в карьере потерпел от Владимира Кличко, является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии IBF.

Пока неизвестно, будет ли британский боксер защищать все свои титулы или же пояс по версии WBO ему придется освободить.

Украинец Александр Усик, который является официальным претендентом на пояс WBO, таким образом, в своем следующем поединке точно не встретится с Джошуа. Бой украинца и британца теперь может состояться во второй половине 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер назвал два основных сценария для Усика.