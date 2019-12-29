"Король только один": менеджер Ломаченко прошелся по американскому боксеру

Эгис Климас считает, что у Джервонты Дэвиса не будет шансов в бою с украинским чемпионом.

Менеджер украинского чемпиона мира Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на победу американца Джервонты Дэвиса в бою против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

На своей странице в Instagram Климас высмеял шансы Дэвиса в потенциальном бою с Ломаченко.

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"Есть только один король дивизиона - Василий Ломаченко. Все еще ставите на Джервонту "Пустого танка" (прозвище Дэвиса - "Танк", - прим.)? У него возникли трудности в бою со старым и травмированным Гамбоа, но он все равно побьет Ломаченко?", - написал Климас и поставил смеющиеся смайлы.

Напомним, Дэвис нокаутировал Гамбоа в двенадцатом раунде и завоевал пояс "регулярного" чемпиона WBA.

Ранее Ломаченко заявил, что хотел бы встретиться с Дэвисом после боя против Теофимо Лопеса.

Как сообщал УНИАН, ранее Климас ответил на выпады Лопеса в адрес Ломаченко.