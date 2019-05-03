Гвоздик изъявил желание участвовать во Всемирной боксерской суперсерии

Украинец надеется, что его команда сможет договориться о выступлении на турнире.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что хотел бы принять участие во Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

«Конечно, у меня есть желание, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир WBSS – это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться», - заявил Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что украинец Александр Усик победил в первом сезоне турнира Всемирной суперсерии бокса и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Отметим, что следующий бой Александр Гвоздик планирует провести а августе-сентябре этого года.