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Гвоздик изъявил желание участвовать во Всемирной боксерской суперсерии

11:51, 03 мая 2019
Бокс
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Александр Гвоздик / boxingscene.com

«Конечно, у меня есть желание, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир WBSS – это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться», - заявил Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что украинец Александр Усик победил в первом сезоне турнира Всемирной суперсерии бокса и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Отметим, что следующий бой Александр Гвоздик планирует провести а августе-сентябре этого года. 

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Теги: #Александр Гвоздик