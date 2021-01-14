Также в течение зимних праздников таможенники выявили золотые и серебряные монеты 1896-1924 годов чеканки, которые гражданка пыталась вывезти из Украины.

Киевские таможенники выявили в авиационных пунктах пропуска аэропортов «Борисполь» и «Киев» две попытки перемещения через таможенную границу Украины драгоценностей и предметов старины с нарушением порядка прохождения «зеленого коридора».

Читайте такжеУкраинка пыталась провезти в страну 38 пакетиков с бриллиантами (видео)Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы по итогам периода зимних праздников.

Новые женские швейцарские наручные часы «ROLEX» и «ULYSSE NARDIN» находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт «Борисполь» авиарейсом из Еревана.

Как определили таможенники с помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного состава, часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами.

По данным специализированных интернет-сайтов, двое часов в целом стоят более 15 миллионов грн.

В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через «зеленый коридор» разрешено беспрепятственно ввозить товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тыс. евро.

Письменную декларацию мужчина не заполнял, за консультацией до начала таможенного контроля к таможенникам не обращался.

"Следовательно, поскольку часы ввозились с нарушением этих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда", - говорится в сообщении.

Через аэропорт «Киев» в Кельн наша соотечественница пыталась вывезти другие драгоценности: золотую монету «15 рублей» 1897 года, серебряный «1 рубль» 1896 года (обе монеты - Российской империи), а также серебряный рубль 1924 года (СССР).

На гурте всех монет указан вес чистого золота и серебра. Монеты таможенниками были выявлены на сканере во время проверки багажа авиапассажирки.

На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза данных монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность, гражданка не предоставила, письменную таможенную декларацию не заполняла. Монеты изъяты до решения суда. Экспертиза установит их ценность.

В отношении обоих граждан Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Автор: Юлия Петриченко