Владимир Пищида

Недавнее заявление президента Украины о собственной законодательной инициативе касательно сокращения полномочий Окружного административного суда г. Киева однозначно ввело в эйфорию мазохистов с повышенной любознательностью, поскольку в день соответствующего заявления содержание законопроектов общественности было не доступно, а озвученная официальная причина внесения изменений в юрисдикцию судов для многих воспроизвела в памяти знаменитую фразу Станиславского.

Официально: на рассмотрение парламенту подано три взаимосвязанных законопроекта. Целью законопроектов является передача Верховному Суду, как суду первой инстанции, полномочий по обжалованию решений органов государственной власти, действие которых распространяется на всю территорию Украины.

Причина внесения очередного вклада в судебную реформу проста и вроде бы логична. С чего бы ОАСК должен отменять решения, принятые высшими государственными органами, лишь по причине своего столичного территориального расположения? Ведь, по сути, он ничем не отличается от любого другого окружного административного суда в Украине. Разве лишь тем, что с завидной регулярностью принимает решения, взрывающие общественное спокойствие и способствующие увеличению продаж «корвалола» пенсионерам, увлеченными политическими ток-шоу.

Небезызвестные решения ОАСК об отмене постановления Кабинета министров о новом украинском правописании или решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры.

Одна из возможных причин перестановки фигур на шахматной доске судебной власти – Международный валютный фонд, а точнее задержки с предоставлением его очередного транша Украине. Поскольку со стороны фонда неоднократно упоминалась важность соответствующей рокировки. Причина, по мнению МВФ, прозаична – слишком много коррупционных скандалов на одно учреждение, а также возможное лоббирование интересов отдельных политических сил, противоречащих интересам того же МВФ.

И конечно же скандальная слава и незапланированный «черный пиар».

Одна из возможных причин перестановки фигур на шахматной доске судебной власти – Международный валютный фонд, а точнее задержки с предоставлением его очередного транша Украине

О ликвидации ОАСК активно вещают с экранов смартфонов и TV, мониторов лэптопов и конечно же «теплых и ламповых» печатных изданий, начиная с 2014-го. Причины все те же – цитирование требований МВФ, изменение политического курса страны и, временами, популистские отсылки на несоответствие подавляющего большинства кадров данного учреждения нынешним реалиям и проевропейскому курсу нашего государства.

Дым без огня – действительно редкое явление. Но. Масштабное оценивание судей в рамках судебной реформы с привлечением ряда общественных организаций предоставило возможность лицам, осуществляющим правосудие в рамках административного судопроизводства в ОАСК, и далее занимать места, делегированные им государством.

Является ли данная инициатива политическим давлением на судей ОАСК? Возможно. Мол, мы заберем у вас те полномочия, которые значительно выделяли вас среди прочих представителей административного судопроизводства, но суд не ликвидируем. Мотайте на ус.

Законно ли делегирование полномочий ОАСК Верховному Суду? Вполне.

Президент, на основании статьи 93 Конституции Украины, реализовал свое право на соответствующую законодательную инициативу и действия его вполне законны.

Вот только законопроект №5068 от 15.02.2021 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» вызывает вопросы. Первый из которых – а в действительности ли мы являемся независимым государством или же коммерческим проектом международного уровня?

…Инициатива главы государства заявлена масштабно и громко, что не вызывает сомнений по поводу принятия вышеуказанных законопроектов. Вопрос лишь времени: стоило ли и будет ли в действительности положительный эффект? Коррупция ведь расцветает даже в самых развитых странах, вопрос в цене.

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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