Рютте заявил о непоколебимой поддержке для Украины со стороны НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе сегодня посетили Одессу. Об этом в сети X сообщил Рютте.

"Народ Украины столько всего пережил - не в последнюю очередь атаку России на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка со стороны НАТО непоколебима. Мы продолжим помогать Украине, чтобы она могла обороняться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и долговременный мир", - подчеркнул Рютте.

В то же время, как сообщил Зеленский в социальной сети Facebook, они с Рютте посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Президент Украины обнародовал соответствующее видео.

"Пообщались с воинами. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо ребятам за силу, за выдержку, за защиту наших людей", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент отметил наградами и боевых медиков.

"Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине", - добавил Зеленский.

НАТО и Украина - что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский осенью прошлого года представил План победы Украины и определил первым пунктом этого плана приглашение Украины к членству в Альянсе.

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет в феврале этого года подчеркнул, что в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Он заявил, что любые гарантии безопасности должны быть поддержаны боеспособными европейскими и не европейскими войсками. Эти войска не должны быть миссией НАТО и на них не должна распространяться 5 статья договора о создании НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного союзника будет означать нападение на весь Альянс.

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