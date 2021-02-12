Евросоюз считает борьбу Украины с дезинформационными кампаниями законной

В то же время в ЕС отметили важность свободы выражения мнения, независимости и плюрализма СМИ.

В Европейском Союзе считают законной борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, обнародованном на сайте Европейского Совета. "ЕС напомнил о важности свободы выражения мнения, независимости и плюрализма медиа, в том числе о важной роли, которую играет независимый публичный вещатель. Стороны признают, что усилия Украины, направленные на самозащиту от информационной манипуляции, являются законными, особенно если принимать во внимание масштаб кампаний по дезинформации, которые влияют на Украину, в том числе из-за рубежа. Любые принимаемые меры не должны осуществляться за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональными цели (свободы мысли и медиа - УНИАН)", - отмечается в заявлении. Читайте такжеВерховный суд рассмотрит один из исков об отмене санкций против каналов Медведчука: названа дата заседания Запрет каналов Медведчука: что было ранее 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

10 февраля в Верховном суде сообщили, что получили три иска, в которых обжалован указ президента о применении санкций к трем телеканалам. В частности, суд отказался открывать производство по иску одного из граждан, еще одно заявление суд оставил без движения, установив истцу срок для устранения недостатков.

Относительно третьего заявления в Верховном суде должны были решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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