В Киеве уже несколько часов проверяют две станции метро на наличие взрывчатки.

В киевском метро из-за закрытия двух центральных станций скопились тысячи пассажиров.

Соответствующие фото и видео публикуют пассажиры подземки в соцсетях.

В сообществе "Киев Оперативный" показали, что происходит на станции "Дворец спорта". Скопление людей там наблюдается из-за закрытия другой пересадочной станции "Майдан Незалежности".

Автор другого видео обращает внимание на некоторые необычные детали.

"Друзья, а вам не кажется, что из метро какая-то фигня? Обычно, станции проверяют гораздо быстрее. К тому же, люди, которые пытались войти к станциям сообщают нам, что вблизи с входом никаких спец автомобилей нет. Ну, и в середине никого нет. Только дежурный наряд", - говорится в сообщении.

Журналист Екатерина Кундельская-Кухарчук опубликовала фото со станции "Золотые ворота", на которой тоже очень много пассажиров.

"Женщина на станции в громкоговоритель просит "Не скапливаться" Серьезно?", - написала она в соцсети.

На странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook до сих пор размещена информация о заминировании двух станций и пересадочного узла между ними. Об этом стало известно почти пять часов назад.

Судя по кадрам, сегодня вечером в столичной подземке нарушаются едва ли не все карантинные меры: кое-кто из пассажиров приспускает защитные маски, а о социальной дистанции вообще речь не идет.

Протесты ФОПов в центре Киева

Ранее на Майдане Независимости правоохранители снесли палатки ФОПов на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Участники акции "СТОП локдаун!", организованная движением "SaveФОП", требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Автор: Юрий Годован