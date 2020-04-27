В "ОПЗЖ" предлагают сажать за пропаганду нерождения детей и "противоестественных" половых отношений
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об установлении уголовной ответственности за публичные призывы и/или пропаганду отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата) (№3316-1).
Текст законопроекта, автором которого является народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олег Волошин, размещен на сайте парламента.
Законопроектом в Уголовный кодекс Украины предлагается ввести статью 161-1, согласно которой публичные призывы и/или пропаганда отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата - наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Те же действия, совершенные должностным (служебным) лицом, - наказываются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, - которые были совершены организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Кроме того, законопроектом, в частности, предлагается установить, что к обстоятельствам, отягчающим наказание, относится также совершение преступления на почве нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям.
Положение о совершении преступления по мотивам нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям вводится в статьи УКУ об умышленном убийстве, доведении до самоубийства, умышленном тяжком телесном повреждении, умышленном средней тяжести телесном повреждении, побоях и истязаниях, пытках, угрозах убийством, групповом нарушении общественного порядка, массовых беспорядках.
Так, в частности, предлагается установить, что организация групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка или существенного нарушения работы транспорта, предприятия, учреждения или организации, а также активное участие в таких действиях, если такие действия были совершены по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или по мотивам нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям, - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.