Суд над Стерненком: полиция просит СМИ предоставить фото превышение силы правоохранителями в отношении митингующих

Зафиксировали несколько админнарушений и открыли уголовное дело.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от работы двух стражей на время расследования о применении силы на митинге в поддержку активиста Сергея Стерненка под Шевченковским судом

По его словам, они уже обратились к СМИ с просьбой предоставить соответствующие видео и фото для создания объективной картины.

Он также сообщил некоторые подробности задержания пятерых активистов, отметив, что на них составлены административные протоколы.

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Крищенко сказал, что один из них конфликтовал с журналистом телеканала, а другие – препятствовали работе полиции.

Поэтому на задержанных составили админпротоколы по двум статьям за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Открыто также уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности.

В то же время всех задержанных уже отпустили. Это подтвердил нардеп от Голоса Роман Лозинский, который ранее сообщил, что на него также напали полицейские.

Как сообщал ранее УНИАН, 15 июня под Шевченковским судом Киева, который избирал меру пресечения экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, произошли столкновения, полиция задержала 5 человек.

При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители избивали протестующего.

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