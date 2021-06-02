Несмотря на наличие доказательств, что она работает "судьей" в террористической организации "ЛНР", ВСП отправил ее на пенсию со всеми льготами и пенсией судьи.

Высший совет правосудия спас судью-сепаратистку Наталью Булавину от "позорного увольнения".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект «Prosud».

Речь идет о судье Наталье Булавиной, которая до оккупации Луганска работала председателем Краснодонского горрайонного суда Луганской области.

Установлено, что с начала оккупации она осталась на оккупированной территории и сейчас работает председателем совета судей и судьей «верховного суда» так называемой «ЛНР». После оккупации части Луганской области Булавина не обращалась с просьбой о переводе в другой суд на подконтрольной Украине территории, а просто написала заявление об отставке, которое Высший совет правосудия без проблем удовлетворил еще в 2018 году.

«Оцените как это происходило: в декабре 2014 года Наталья Булавина пишет заявление об отставке и направляет его в Высший совет юстиции. В 2015-м ВСЮ удовлетворяет заявление Булавиной и отправляет соответствующее представление в Верховную Раду, однако та не успевает его рассмотреть до изменения закона о судоустройстве. В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендует уволить Булавину с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка. Высший совет правосудия рассматривает рекомендацию ВККС, а также в ВСП приходит письмо от СБУ, где отмечается, что «председатель Краснодонского горрайонного суда Луганской области Булавина Н.И. участвовала в совещаниях по обсуждению уголовного и уголовно-процессуального кодексов «ЛНР». Однако ВСП отказывается увольнять Булавину и решает, что СБУ не предоставила необходимых доказательств, а потому вместо позорного увольнения ее отправили в почетную отставку со всеми выплатами и пенсией», - отмечается в сообщении.

«Поэтому можем "поблагодарить" ВСП за то, что судьи «верховного суда» так называемой «ЛНР» получают пенсию из наших налогов», - заключает «Prosud».

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Автор: Дмитрий Хилюк