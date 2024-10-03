Известный активист и глава ГО Нон-Стоп, которого обвиняют в распространении фейков против украинского бизнеса, наслаждается жизнью в Валенсии.

Председателя ГО Нон-Стоп и экс-прокурора Кирилла Яковца, которого харьковский суд официально признал виновными в распространении фейков и целенаправленных медиа-атаках на украинский и иностранный бизнес, заметили на испанских курортах.

Как сообщает издание "Акценты", Украину Яковец покинул в декабре 2023 года, когда экс-прокурор вместе с отцом пересекли пункт пропуска Малый Березный в направлении Словакии. По данным источников ветеранской организации "Извините, что живы", отец "активиста" вернулся на следующий день поездом из словацкого города Кошице в украинский Мукачево, а Яковец-младший остался за границей, проживая в испанской Валенсии. Время от времени его видят в курортном городке Бенидорм, который находится между Валенсией и Аликанте.

По мнению военных, Яковец якобы взял в заграничное путешествие отца, чтобы пересечь границу в статусе опекуна, сопровождающего человека с особыми потребностями (с инвалидностью), а затем отправил его обратно:

"Очевидно, денег у "общественного активиста" для жизни на испанских курортах – в изобилии, и воды Балеарского моря имеют безоговорочное преимущество перед Харьковом под обстрелами в глазах нашего "несокрушительного антикоррупционера".

В "Извините, что живы" утверждают, что во время поездки в Испанию Яковец остановился в Праге – в доме бизнесмена-коллаборанта так называемой "ДНР" Владимира Манукяна, адвокатом которого является Яковец. Манукян, в свою очередь, является ближайшим соратником Арсена Саркисяна, который, по утверждению ГУР МО, занимается набором российских зеков в ППК "Вагнер" после гибели Евгения Пригожина.

Как считают в ветеранской организации, Яковец мог покинуть Украину не только в попытке избежать мобилизации, но также с целью скрыться от украинских правоохранителей, поскольку СБУ открыла уголовное производство против Яковца по статье 336 УКУ, а по факту незаконного пересечения границы - уголовное производство по статье 332 (организация незаконного пересечения границы). В настоящее время продолжается следствие.

Ранее Червонозаводской районный суд Харькова признал ГО Нон-Стоп и ее руководителя Кирилла Яковца виновными в распространении материалов, которые содеражали неправдивые сведения и преследовали целью дискредитацию отдельных бизнесменов и политиков. Жертвами фейков от ГО Нон-Стоп стали депутаты Харьковского облсовета и одной из международных агрокомпаний. Вердикт был подтвержден Харьковским областным апелляционным судом.

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