Возле Аккерманской крепости обнаружили древнюю находку с неизвестным веществом внутри (фото)

Предполагается, что посудину завезли из Европы.

Студенты-практиканты, которые принимают участие в раскопках на территории Белгород-Днестровской крепости, что в Одесской области, нашли и достали из земли в идеальном состоянии закупоренную бутылку времен Османской империи.

Предполагается, что посудину завезли из Европы, заявил главный консультант экспедиции доктор исторических наук Андрей Красножон в Facebook.

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"Целый предмет, найденный на раскопках - всегда приятно. А если он еще и стеклянный - приятно втройне. Бутылка извлечена без повреждений (студенты молодцы). Османская империя, 18 век. Аккерманская Крепость. Белгород-Тирская археологическая экспедиция", - написал он.

Предварительно было определено, что происхождение бутылки с неизвестной жидкостью внутри - Европа. Изготовлен предмет был не позднее 1798 года.

Как написал Красножон в другой публикации, на территории также были найдены бронзовый ключ, турецкий кинжал, пушечное ядро 18 века, бумажный тумар или турецкий религиозный 300-летний талисман, а также средневековый фрагмент отделки турецкого здания.

Как сообщал ранее УНИАН, "потерянные" сокровища Киево-Печерской лавры нашлись в музее Москвы.

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