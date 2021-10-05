Возможно, впервые в истории Украины вопросы градостроительства, тарифов и децентрализации рассматриваются на самом высоком уровне главой государства. Буквально за полтора года команде нового Министерства развития общин и территорий во главе с министром Алексеем Чернышовым удалось сделать или хотя бы наметить несколько важных для страны проектов, о которых хочется сказать отдельно.

1. Тарифный кейс

Трудно припомнить отопительный сезон в Украине без обсуждения цен для населения. В этом году тарифы на тепло и горячую воду на отопительный период, вопреки ожиданиям и прогнозам, не изменятся. В тяжелейших условиях путинского газового шантажа, который привел к тому, что в Европе цена на газ впервые пересекла отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров, действующему правительству удалось найти решение. Министерство развития общин и территорий выступило инициатором и организатором проведения Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. По итогам Конгресса был подписан Меморандум, зафиксировавший цену газа 7, 4 гривен за 1 куб. м для населения и 13, 6 гривен за 1 куб. м для бюджетных учреждений. А значит, тарифы на тепло и горячую воду останутся на уровне прошлого отопительного сезона. Еще одного повышения цен население бы просто не выдержало. Да, достигнутый компромисс непрост к исполнению для обеих сторон – и для центральной власти, и для местного самоуправления, но все-таки это победа. Пусть промежуточная и краткосрочная.

2. Децентрализация

Эта многострадальная и долгоиграющая реформа захлебнулась бы и затормозила, если б не решительность Министерства развития общин и территорий. Его глава Алексей Чернышов даже назвал завершение этой реформы своей личной миссией на посту министра. Несмотря на всю критику и задержки на местах министерство демонстрирует готовность продолжать реформу вплоть до изменений в Конституцию, которые позволят утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах. Их принятие намечено на 2022 год. Также уже сейчас сформированные ключевые задачи: разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти; переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа; совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин; укрепление муниципальной службы; совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения; определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства. Командой правительства также были разработаны необходимые изменения в Земельный кодекс – они позволят общинам эффективно управлять землями. Европарламент вообще назвал реформу децентрализации самой успешной в Украине, а послы стран "Большой семерки" приветствовали успех Украины в объединении теробщин и отметили, что это является "примером способности реализовывать реформы".

3. Безбарьерное пространство

Даже неловко говорить о том, что Украина до сих пор остается страной, где жизнь не каждого гражданина удобна на самом простом бытовом уровне. Минрегион под личным контролем заместителя министра Натальей Козловской разработал и обнародовал план мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Заявленная стратегическая цель – чтобы к 2030 году Украина стала комфортной для каждого гражданина. В план мероприятий вошли более 250 проектов в сфере физической доступности общественных зданий, доступности школьного образования, создания стандартов инфраструктурной безбарьерности, доступа к интернету и информации, участия в общественной жизни, экономической безбарьерности и т. д. Мягко говоря непросто будет все это реализовать, но плюс уже то, что профильное министерство начало выносить такие вопросы на повестку дня, формировать на них общественный спрос и обсуждение.

4. Обновление государственных строительных норм

Звучит скучно, но близкие к сфере люди знают, насколько важно обновить и привести к европейским стандартам государственные строительные нормы (ГСН). Потому что законодательство осовременивается и европеизируется, а нормы – нет. Нелогично. Эту задачу публично взяла на себя заместительница министра общин Наталья Козловская. Под ее руководством министерство уже сейчас занимается оцифровкой почти 10 000 страниц 160 документов благодаря финансовой поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В результате, общественность и специалисты в строительной сфере получат удобные условия для пользования цифровыми контрольными экземплярами ГСН и доступ к актуализированным версиям текстов строительных норм с учетом ранее внесенных изменений. Практическое пользование такими документами будет упрощено, улучшится их визуальное восприятие. Вообще, цифровизация услуг в градостроительной отрасли это важное достижение последних лет, которое трудно переоценить.

5. Ликвидация ГАСИ

Одна только ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции, одного из самых коррумпированных органов в стране, могла бы оправдать существование Министерства общин и регионального развития. Теперь вместо нее архитектурой и градостроительством будет заниматься Государственная инспекция архитектуры и градостроительства под новым руководством, полностью новой командой и, главное, максимально обезличенным, автоматизированным подходом к выдаче разрешений без пресловутого человеческого фактора, а попросту – без коррупционной составляющей. Госинспекция градостроительства даже договорилась о сотрудничестве с Международной организацией по развитию права (IDLO), которая помогает ей с отбором кадров в ГИГА и реформированием градостроительной отрасли Украины. Такое в истории страны впервые. Особенно, в строительной отрасли.

6. Энергоэффективность

Наконец в правительстве сообразили, что нужно не только увеличивать тарифы, а и заботиться об энергоэффективности. Соответствующий законопроект по комплексной термомодернизации зданий уже представили к рассмотрению. Параллельно с подачи министра Чернышова обеспечивается финансирование передовых проектов программы "Энергодом" для ОМСД через Фонд энергоэффективности. Уставный капитал Фонда был увеличен до более чем 2, 8 млрд гривен. Эти проекты гарантируют экономию энергии в 30% и более, а Фонд наполняется кроме бюджетных средств партнерами из Евросоюза и Германии. Благодаря этому вопрос энергоэффективности появился на повестку дня и стал неотъемлемой составляющей регионального развития на ближайшие годы. Повышение энергоэффективности общественных зданий важный шаг на пути к энергонезависимости Украины. Последний семь лет это актуально, как никогда.

7. Индустриальные парки

Кажется, впервые правительство всерьез намерено взяться за проект сети индустриальных парков в Украине. На Западе они уже давно показали свою эффективность. У нас, в частности, индустриальный парк успешно развивается в Белой Церкви. В 2021 году за счет Государственного фонда регионального развития будет поддержано развитие инфраструктуры четырех индустриальных парков – в Буче, Житомире, Каменке-Бугской и Мариуполе. Пять индустриальных парков в Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях уже получили ресурсы на подготовительные работы. Развитие индустриальных парков позволит создать современные рабочие места в Украине и остановить трудовую миграцию. Считается, что каждый гектар территории промышленной площадки может создавать около 50 рабочих мест. С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы, например, освобождение от импортного НДС и пошлины на ввоз оборудования, от налога на прибыль на 10 лет. Местным властям предлагается дать право устанавливать для индустриальных парков и их резидентов свои льготы по налогам, которые они администрируют. Да, существуют риски со льготами для бизнеса, который занимается парками, но они на поверхности и контролируемы.

8. Водная проблема

Наконец и в нашей стране "заметили" насколько обострился в мире и в Украине кризис нехватки питьевой воды. Тут и пересыхание рек, и застройка, и изменение климата, и, что особенно актуально для нас, устаревшая водная инфраструктура, ну, и нерациональное пользование водных ресурсов. На сегодняшний день только 69% украинцев имеют доступ к централизованному питьевому водоснабжению, 48% - доступ к централизованному водоотведению. В аварийном состоянии находятся более 30% сетей и насосных агрегатов. Министерство развития общин и территорий предложило программу "Питьевая вода Украины". Она рассчитана на 2022–2026 годы. На нее планируют выделить 30 млрд грн, из них более 16 млрд гривен – из государственного бюджета. В рамках программы будут реализованы более 1700 инфраструктурных проектов в регионах. Прежде всего, речь идет о строительстве новых и реконструкции имеющихся объектов в сферах водоснабжения и водоотведения. Будут реконструироваться также водозаборные сооружения, будут строиться станции доочистки воды.

Какие из этих программ будут реализованы, а какие останутся только обещаниями на бумаге, покажет время, но позитивные изменения уже нельзя отменить и невозможно не признать.