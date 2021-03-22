Иностранец разыскивался за квартирную кражу и хищение наградного оружия у работника полиции.

В Одессе задержан криминальный авторитет, представлявший интересы российского «вора в законе».

Читайте такжеВ Одессе задержали "вора в законе", который более 20 лет провел в российских тюрьмах (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 32-летний гражданин одной из стран Закавказья в Украине представлял интересы «вора в законе» из Российской Федерации, являясь его доверенным лицом.

С сентября прошлого года задержанный находился в розыске за квартирную кражу и хищение наградного оружия у работника полиции (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262 УК).

Отмечается, что сотрудниками миграционной полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого, где в ходе неотложного обыска изъято оружие.

«Оно указывает на его причастность к совершению уголовных преступлений», - сказано в сообщении.

Мужчина взят под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории нашей страны. Согласно действующему законодательству Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая