В Киеве ребятам из воинской части №3030 Национальной гвардии Украины, выдали испорченный обеденный паек во время патрулирования.
Видеоролик те попросили опубликовать на странице сообщества "Киев Оперативный" на странице в Facebook. Авторы поста не рекомендуют его смотреть во время еды.
На кадрах видно, как двое мужчин в темно-синей форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с государственным гербом и надписью. Он "запаян", поэтому его разрезают канцелярским ножом. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.
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"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - комментирует один из них.
На видео слышно, как мужчина периодически кашляет, наклоняясь к пакету. Вероятно, от запаха, который идет от пайка.
"После таких находок внутри пакета - проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", - говорится в сообщении.
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