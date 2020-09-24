Авторы видеоролика проверили еще 10 подобных пайков и четверо из них были с таким же содержанием.

В Киеве ребятам из воинской части №3030 Национальной гвардии Украины, выдали испорченный обеденный паек во время патрулирования.

Видеоролик те попросили опубликовать на странице сообщества "Киев Оперативный" на странице в Facebook. Авторы поста не рекомендуют его смотреть во время еды.

На кадрах видно, как двое мужчин в темно-синей форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с государственным гербом и надписью. Он "запаян", поэтому его разрезают канцелярским ножом. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.

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"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - комментирует один из них.

На видео слышно, как мужчина периодически кашляет, наклоняясь к пакету. Вероятно, от запаха, который идет от пайка.

"После таких находок внутри пакета - проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", - говорится в сообщении.

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Автор: Наталия Печиборщ