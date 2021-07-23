Мужчина признал свою вину.

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца школьника, который публиковал в соцсети мемы на учителей. Они расценили это как буллинг.

Об этом пишет Zaxid.net.

В июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в Instagram. Там он публиковал мемы на фотографии своих учителей.

Учителя узнали об этом и обратились в полицию. Они написали заявление о буллинге.

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Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КоАП и оштрафовал его на 850 гривен.

Также мужчина должен заплатить 420 гривен судебного сбора.

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Автор: Людмила Жерновская