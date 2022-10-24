Яворский был соавтором проекта "История Героя", который рассказывал о погибших защитниках Украины.

На фронте погиб львовский режиссер и соавтор проекта "История Героя" Василий Яворский.

Об этом сообщил ТРК "Первый Западный".

"Трагическое известие с фронта – наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб как военный, боец ​​за справедливость и Герой!", – сказано в сообщении.

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Василий Яворский защищал Украину с 2021 года в составе 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Война продолжается. Вопрос, когда нужно встать на защиту, всегда висит в воздухе. Участие в территориальной обороне – это, по крайней мере, ответ на многие вопросы, которые возникнут в случае обострения ситуации", – говорил он.

С февраля 2022 года боец находился на восточном направлении фронта.

Яворский много лет работал режиссером и сотрудничал со многими известными телеканалами. Кроме того, он был соавтором проекта "История Героя", в рамках которого снимал документальные фильмы о погибших бойцах ВСУ.

"Его документальные ленты не давали забыть погибших за мирное небо, правду, за нас. Он тот, кто рассказывал о Героях, а теперь стал им сам", – добавили в сообщении.

Война в Украине: сколько военных погибли

В войне с Россией каждый день отдают жизни украинские защитники и защитницы. В конце сентября 2022 стало известно, что каждый день на фронте погибает около 50 военных.

В августе 2022 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев.

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