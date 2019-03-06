В киевском университете Шевченко уволили преподавателя из-за секс-скандала

Студентки заявляли, что преподаватель "касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе".

Преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцента Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Петра Романенко, которого студентки обвиняли в сексуальных домогательствах, уволили с занимаемой должности.

Как сообщает официальный сайт Киевского университета, 29 января в ректорат университета поступило заявление от студентов УНЦ "Институт биологии и медицины" относительно, по их мнению, неправомерного поведения доцента Романенко во время проведения учебной практики в Каневском природном заповеднике летом 2018 года.

В коллективной жалобе студентки обвиняли преподавателя ботаники в сексуальных домогательствах и требовали уволить его с должности. По их словам, в течение месяца практики преподаватель ботаники "неоднократно приставал к студенткам, касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе".

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Была создана комиссия для изучения затронутых в заявлении вопросов. По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики. Также сообщается, что «отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников», а потому он уволен. При этом руководству ННЦ "Институт биологии и медицины" и руководителю летней практики в Каневском природном заповеднике указано на недостатки, допущенные при проведении практики.

"Приказом ректора Леонида Губерского с целью устранения недостатков и нарушений в организации и проведении учебной практики, недопущения в дальнейшем проявлений неэтичного поведения со стороны преподавателей, администрации, персонала, студентов, этической комиссии университета поручено разработать план мероприятий по недопущению подобных случаев в будущем", - говорится в сообщении.

Ректорат университета заявляет об отсутствии каких-либо планов отмены учебных практик, в т.ч. в Каневском природном заповеднике, и призывает общественность придерживаться информационной безопасности и не пользоваться непроверенными слухами.