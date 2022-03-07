Отработана удобная логистика, по которой помощь уже получили полсотни человек.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщает о том, что в Запорожье налажена работа центра приема лиц, перемещающихся из зоны боевых действий.

"Отработана удобная логистика, по которой помощь уже получили полсотни человек", – заявил он.

По его словам, представители полиции на месте устанавливают личность и проверяют наличие документов, после чего работники управления социальной защиты определяют, какие услуги могут предоставить, далее распределяют для дальнейшего устройства на временное пребывание.

В центре оборудованы сидячие места для передержки граждан и спальные места. В общей сложности центр готов принять до 1000 человек одновременно.

"Благодаря небезразличным запорожцам в центре уже есть запас одежды, обуви для мужчин, женщин и детей и игрушки. На месте работает медицинский пункт. Организованы условия питания переселенцев", - сказал Старух.