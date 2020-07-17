В Украине откроют самый современный архив засекреченных документов времен СССР (видео)

Проект реконструкции во главе с министром культуры презентовали сегодня в столице.

Более 4 миллионов архивных документов, засекреченные дела советских времен и сверхсовременные лаборатории оцифровки. Такой масштабный архив репрессивных органов СССР - уже по несколько лет планируют открыть в Украине.

Проект реконструкции во главе с министром культуры презентовали сегодня в столице, говорится в сюжете ТСН.

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Здание расположено на территории банкнотно-монетного двора НБУ, в 90-е строилась для завода, но и до сих пор в производстве задействовано не было.

Открыть там планируют за два-три года. После - собрать четыре миллионы дел служб советской милиции, судов, НКВД или министерств того времени.

Стоимость реконструкции Архива Национальной памяти оценивают в 680 миллионов гривен. Часть средств на начало работ, отметил министр, правительство выделит уже в этом году.

"Мы соберем все архивы областные СБУ и других органов. Мы откроем фактически исследовательскую институцию, которая позволит всем желающим посмотреть дела Петлюры, дела тех кто был репрессирован в 30-х – 50 годах", – сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"За проектом сумма реконструкции составляет 680 млн, из них 400 млн – это строительные работы, еще 250 – это оборудование. Мы хотим, чтобы это был архив готов. Мобильные стеллажи, лаборатории оцифровки – все то, чтобы мы могли говорить, что это самый современный архив", – объясняет директор Архива Национальной памяти Игорь Кулик.

Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан открывает свои архивы времен Второй мировой войны. До сих пор они держались в тайне из-за подозрения, что Папа Пий XII, возглавлявший в тот период католическую церковь, закрывал глаза на ужасы Холокоста.

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