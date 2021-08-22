Катя Осадчая уже вернулась из роддома домой.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram новую фотографию.

В кадре звезда позирует в белом платье длины миди, а на руках держит новорожденного сына. Катя позировала на фоне ворот, которые украшены множеством воздушных шаров.

"Мы дома! Юра, ты выдумщик! Спасибо, что не устаешь делать сюрпризы", - подписала кадр Осадчая.

Напомним, 19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Она родила Юрию Горбунову второго сына, а также у нее есть старший сын Илья от предыдущего брака.

Как Юрий и Катя назовут сына пока неизвестно. Но зато мы уже знаем, что имя малыша не будет начинаться на букву "И".

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Автор: Диана Могилевич