Осадчая уже вернулась из роддома / instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram новую фотографию.
В кадре звезда позирует в белом платье длины миди, а на руках держит новорожденного сына. Катя позировала на фоне ворот, которые украшены множеством воздушных шаров.
"Мы дома! Юра, ты выдумщик! Спасибо, что не устаешь делать сюрпризы", - подписала кадр Осадчая.
Осадчая уже вернулась из роддома / instagram.com/kosadcha
Напомним, 19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Она родила Юрию Горбунову второго сына, а также у нее есть старший сын Илья от предыдущего брака.
Как Юрий и Катя назовут сына пока неизвестно. Но зато мы уже знаем, что имя малыша не будет начинаться на букву "И".
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