Бесплатные курсы по самообороне для женщин Женский десант стартовали еще в двух городах Украины. 10 марта первые тренировки состоялись в Ривне и в городе Каменское.

Об этом в Facebook сообщается на официальной странице женского движения "За майбутнє", которое является организатором указанного проекта.

Тренировки проводят профессиональные спортсмены, кандидаты и мастера спорта, чемпионы Украины и призеры соревнований разных уровней. Женщин они научат не только приемам самозащиты, но и как действовать в кризисных ситуациях, чтобы не растеряться.

Координатор Всеукраинского женского десанта является Мерьям Невидныча. Она рассказывает об успехе Женского десанта: "В городах, где курсы уже запущены, они пользуются бешеной популярностью. Поэтому в дальнейшем их планируют запускать еще во многих населенных пунктах – от городов до небольших ОТГ. Так, в ближайшее время Женский десант планируют открыть в Николаеве, Виннице, Вишневом, Сумах и Фастове, где сегодня, 12 марта, в рамках проекта состоялась первая тренировка для женщин, которые живут в местном центре".

Обычно занятия проводятся дважды в неделю и является абсолютно бесплатным для всех женщин независимо от возраста. Чтобы присоединиться к тренировкам в своем городе, необходимо связаться с местным координатором проекта. Информация о том, как это сделать и контакты есть на странице Женского движения "За майбутнє" в Facebook.

Женский десант успешно функционирует уже почти во всех крупных городах Украины. На сегодня это-18 залов. В частности, в таких городах как Киев, Покровск, Черновцы, Ужгород, Одесса, Луцк, Житомир, Херсон, Ивано-Франковск и в других.

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Автор: УНИАН