После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды из Украины на полуостров прекратили.

Украина может возобновить поставки воды в Крым только при его деоккупации, однако если международные организации подтвердят гуманитарную катастрофу на полуострове, правительство может направить туда конвои с водой для населения.

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Такое заявление в интервью "Суспільному" сделал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма - будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах, под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подчеркнул министр.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ситуация с водоснабжением там с тех пор постоянно ухудшается.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Дмитрий Захаров