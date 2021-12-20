Сейчас Киев находится в "желтой зоне" эпидопасности. Однако, как сообщили в полиции столицы, правоохранители и сейчас проводят рейды по соблюдению карантинных норм.

Когда Киев перешел в "красную зону" в Нацполиции столице создали около 30 рейдовых групп, которые проверяли и транспорт, и развлекательные заведения, составлялись протоколы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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"Мы выборочно проверяем. Когда Киев перешел в "красную зону", мы создали около 30 рейдовых групп, сначала проверяли и транспорт и развлекательные заведения, составлялись протоколы. Но мы действуем более превентивно, чтобы не делать лишнюю нагрузку на граждан и бизнес. Мы конечно не можем приставить к каждому гражданину полицейского, чтобы проверять его QR-код. Это должно быть самосознание человека. Рейды и сейчас проводятся", - подчеркнул Выговский.

Сейчас Киев находится в "желтой зоне" эпидопасности.

За минувшие сутки выявили 497 больных на коронавирус среди киевлян, 11 человек умерли от осложнений этой болезни. Всего за период пандемии в Киеве 8019 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 321147. Выздоровели за прошедшие сутки 683 человека. Всего COVID-19 преодолели на сегодня 299 тыс. 228 жителей столицы.

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Автор: Виктория Гордиенко