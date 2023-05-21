"Голова" будет перенесена в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом.

В Одессе демонтируют памятник русскому писателю Льву Толстому.

Об этом заявила неправительственная организация "Декоммунизация. Украина" со ссылкой на письмо руководителя департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Ивана Липтуги.

Отмечается, что памятник Льву Толстому, который установлен в историческом центре - на одноименной площади, будет перенесен в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом.

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Кстати, согласно обнародованному ответу Липтуги, соответствующее решение комиссии было принято еще в марте, но скульптура до сих пор остается на месте.

Лев Толстой - что известно

Лев Толстой - русский писатель, педагог, философ. Жанр-рассказ , повесть, роман, драма.

Памятник Льву Толстому (скульпторы Князик, Нарузецкий, Элуашвили и Соловьев, архитекторы Бесчастнов и Рашковский) открыт в конце 1960 годов, и день рождения писателя. Монумент является большой головой на постаменте.

Известно, что Толстой был в Одессе лишь один раз - проездом в 1854 году. Почему в Одессе назвали площадь в его честь да еще и поставили памятник, неизвестно.

Демонтаж памятников советским и российским деятелям

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что в Одессе демонтируют памятник советскому писателю Максиму Горькому, который когда-то был установлен в одноименном парке.

Также в Одессе уже демонтирован монумент "Основателям города", центральной фигурой которой является российская императрица Екатерина Вторая.

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