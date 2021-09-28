Умерших супругов похоронят 29-го сентября в Одессе.

В Одессе в инфекционной больнице с разницей в полчаса умерли супруги, болевшие COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач в Facebook.

Читайте такжеУ священника из Львова в один день умерли отец и жена"Страшная трагедия произошла в семье Ф. - бывших жителей пгт Ивановки. В Одесской инфекционной больнице в течение 30-ти минут умерли мужчина, а затем женщина. По Ивановке сразу пошли разные слухи и глупости, что якобы они умерли, как только сделали прививку", - рассказал Лобач.

Он подчеркнул: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от COVID-19, но вакцинированы никогда не были.

"Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня мужа", - добавил председатель Ивановского поселкового совета.

В Украине за сутки выявлено 6 тыс. 552 новых случая COVID-19. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.

Также за сутки были госпитализированы 1288 человек; зафиксировано 143 летальных случая; выздоровели 2927 человек.

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Автор: Ольга Робейко