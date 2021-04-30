В Институте молекулярной биологии и генетики отмечают, что «британский» штамм коронавируса продолжает меняться, и эти изменения крайне необходимо исследовать, чтобы успеть выявить еще более опасные мутации.

В Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины считают, что «британский» штамм коронавируса значительно опаснее чем «индийский».

Об этом говорится в сообщении Института на странице в Facebook.

«По нашему мнению, значительно опаснее «индийца» является знакомый украинцам «британский» штамм (B.1.1.7) коронавируса. Согласно всемирной базе данных GISAID, он выявлен методом секвенирования в более чем 460 тыс. образцов по всему миру, тогда как «индийский» штамм B.1.617 найдено пока в немого более 1,5 тыс. образцов», - говорится в сообщении.

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В институте отмечают, что «британский» штамм вызвал третью волну COVID-19 в Европе и Украине.

«Уже доказано, что он («британский» штамм - УНИАН) имеет повышенный уровень распространения (контагиозности), более тяжелые проявления болезни, поражает не только пожилых людей, а все возрастные группы и вызывает повышенный уровень смертности», - подчеркнули ученые.

В то же время отмечается, что единственный отрадный факт - все утвержденные вакцины имеют высокую эффективность действия против «британского» штамма.

«Этот штамм интенсивно вызывает заболевания людей по всему миру и продолжает меняться. Эти изменения крайне необходимо исследовать, чтобы успеть выявить еще опаснее мутации «британца» и противодействовать распространению новых угрожающих форм коронавируса», - убеждены в институте.

Сообщается, что появление новых мутаций, или генетических изменений является обычным явлением для любого вируса, в том числе и для SARS-CoV-2.

Также ученые напомнили, что не так давно в Украине был выявлен еще один опасный штамм коронавируса - «южноафриканский» (B.1.351 / 20H / 501Y.V2). «Относительно воздействия на него существующих вакцин факты необнадеживающие», - отметили в Институте.

«Как и индийский штамм, «южноафриканский» также имеет мутацию в 484 положении S белка, но на другую аминокислоту (E484K), поэтому свойства могут отличаться. В мире уже доказана повышенная скорость распространения «южноафриканского» штамма и пониженная эффективность действия против него вакцин», - добавили ученые.

Несмотря на это, основная установка Всемирной организации здравоохранения, ведущих вирусологов и врачей - необходимо как можно скорее проводить всеобщую вакцинацию всего населения планеты вакцинами, которые зарегистрированы и разрешены для использования. Ведь только прекращение распространения коронавируса может остановить появление новых опасных штаммов.

"Британский" коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса циркулирует по всей территории Украины.

1 апреля Степанов заявил, что в двух областях выявили новый «южноафриканский» штамм COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров