По словам Антона Геращенко, в Киеве существенно снизилась преступность и фактически нет мародеров.

Преступность в Киеве сейчас снизилась в шесть-семь раз, а мародерство фактически сведено к нулю.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время телемарафона.

"Что касается территорий Украины, то у нас проблем с мародерами сейчас почти нет. Было несколько фактов по Киеву, к людям применили, в том числе физические действия... Я вижу сводку, и, чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в шесть-семь раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше, во-вторых - многие из преступников они также патриотически настроенные граждане и, как мне докладывают, много криминальных элементов сейчас вступили в ТРО и сейчас с оружием в руках собираются убивать оккупантов. Поэтому ситуация с мародерством в настоящее время фактически сведена к нулю", - сказал Геращенко.

В то же время он сообщил, что мародерство является в большей степени на территориях, временно занятых врагом.

"Там украинцы, которые остались без лекарств, без пищи, они действительно идут на то, чтобы мародерствовать и грабить магазины, понимая, что еды может и не быть. Ситуация сложная", - сказал советник министра МВД.

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