С 1 ноября в столице Украины начали действовать жесткие карантинные правила.

Карантин из-за коронавируса уже ужесточили многие области и города, в том числе и Киев. Посетить кафе, ресторан, фитнес-клуб и другие общественные места можно при наличии COVID-сертификата.

Министерство цифровой трансформации Украины объяснило, как бизнес может проверить наличие COVID-документа у посетителей.

"Рассказываем, как бизнесам и другим учреждениям проверять сертификаты своих клиентов по QR-коду. Это касается и обычных, и желтых, и распечатанных с портала", - говорится в сообщении.

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авторизироваться в приложении "Дия";

нажать на иконку QR в правом верхнем углу экрана;

навести камеру на QR-код сертификата о вакцинации.

"Не нужно никаких сканеров, ридеров или другого оборудования – только смартфон", - подытожили в ведомстве.

Новые правила в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября перешел в "красную" зону карантина. В связи с этим проезд в общественном транспорте столицы разрешается при наличии следующих документов:

COVID-сертификата;

ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки;

сертификата о выздоровлении.

Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тысяч гривен и не будет касаться пассажиров, которым не исполнилось 18 лет. Водителя же могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева