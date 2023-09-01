Почти у каждого 1 сентября - День знаний - ассоциируется с школой и праздничной линейкой. Из-за войны не у всех будет возможность пойти в родную школу, а традиционные линейки временно не проводят, но мы все так же желаем нашим школьникам, студентам и учителям сил, терпения и новых побед. Найдите свое поздравление с 1 сентября и праздничную открытку из нашей подборки.
1 сентября, День знаний - поздравления
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.
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Первый раз да в первый класс -
Страшно и волнительно.
Самый лучший ты у нас,
Самый восхитительный!
Мы уверены, что ты
Справишься с задачами!
Будем мы тобой горды,
Ну а как иначе?
Отправляйся, дорогой,
К знаниям хорошим.
Не волнуйся, мы с тобой
И всегда поможем!
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С Днём знаний! Желаю, чтобы этот год открывал для тебя новые границы к успеху. Учись легко, покоряй намеченные вершины, не сомневайся в себе и пополняй свою копилку достойными победами. Желаю хороших отметок, интересных уроков и ярких дней в новом учебном году!
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Вот и выросла принцесса,
В первый класс она пошла!
Без эксцесса и без стресса
Чтоб учеба обошлась!
Наша доченька, мы знаем,
Будет лучшая из всех!
От души тебе желаем
Больше радости и смеха.
Чтобы школе была рада,
Чтоб училась на все сто.
Мы всегда с тобою рядом
И поможем, если что.
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Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.
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Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
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С Днем знаний! Пусть будут подвластны все школьные и жизненные задачи, а любознательность и увлеченность ведут тебя к новым радостным открытиям. Желаю интересных уроков, отличных оценок и больших побед.
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Что в день знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха -
Меньше стресса, больше смеха.
С 1 сентября - картинки
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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники и выходные в сентябре 2023.