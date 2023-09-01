В День знаний пожелайте легкой учебы и мирного неба над головой.

Почти у каждого 1 сентября - День знаний - ассоциируется с школой и праздничной линейкой. Из-за войны не у всех будет возможность пойти в родную школу, а традиционные линейки временно не проводят, но мы все так же желаем нашим школьникам, студентам и учителям сил, терпения и новых побед. Найдите свое поздравление с 1 сентября и праздничную открытку из нашей подборки.

1 сентября, День знаний - поздравления

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Видео дня

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.

***

Первый раз да в первый класс -

Страшно и волнительно.

Самый лучший ты у нас,

Самый восхитительный!

Мы уверены, что ты

Справишься с задачами!

Будем мы тобой горды,

Ну а как иначе?

Отправляйся, дорогой,

К знаниям хорошим.

Не волнуйся, мы с тобой

И всегда поможем!

***

С Днём знаний! Желаю, чтобы этот год открывал для тебя новые границы к успеху. Учись легко, покоряй намеченные вершины, не сомневайся в себе и пополняй свою копилку достойными победами. Желаю хороших отметок, интересных уроков и ярких дней в новом учебном году!

***

Вот и выросла принцесса,

В первый класс она пошла!

Без эксцесса и без стресса

Чтоб учеба обошлась!

Наша доченька, мы знаем,

Будет лучшая из всех!

От души тебе желаем

Больше радости и смеха.

Чтобы школе была рада,

Чтоб училась на все сто.

Мы всегда с тобою рядом

И поможем, если что.

***

Поздравляю с Днём знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

***

Открывает школа двери,

И звонок уже звенит.

Убегая с каруселей,

В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха

И в учебе, и в делах,

Больше радости и смеха,

Больше веры в чудеса.

***

С Днем знаний! Пусть будут подвластны все школьные и жизненные задачи, а любознательность и увлеченность ведут тебя к новым радостным открытиям. Желаю интересных уроков, отличных оценок и больших побед.

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Что в день знаний пожелать?

Никогда не уставать,

Все задания выполнять

Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,

Смело следовать к мечте,

Помнить, что залог успеха -

Меньше стресса, больше смеха.

С 1 сентября - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники и выходные в сентябре 2023.

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