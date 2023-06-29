В Харькове на одном из корпусов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого установили мемориальную доску выдающемуся харьковчанину, украинскому юристу, одному из авторов Конституции Украины Василию Тацию. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

"Имел честь быть лично знакомым с Василием Яковлевичем, всегда увлекался его преданностью науке и родному университету, всегда ценил его профессиональные и мудрые советы. Он оставил после себя огромное научное и педагогическое наследие, а его вклад в создание Конституции Украины – бесценен", - отметил присутствовавший на мероприятии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Всю свою жизнь Василий Таций посвятил юридической науке, был академиком Национальной академии наук Украины, основателем и почетным президентом Национальной академии правовых наук Украины. Василий Таций серьезно занимался конституционным правом и был одним из авторов Конституции Украины. Кроме этого Василий Яковлевич сыграл важную роль в разработке современного уголовного законодательства Украины.

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"Василий Яковлевич был тем идеологом, который вокруг себя сплотил круг единомышленников из ученых, из народных депутатов, из государственных деятелей, создавших конституцию, которая считается одной из лучших во всем мире", - отметил ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Анатолий Гетьман.

Автор скульптуры – народный художник Украины Катиб Мамедов.

Напомним, Василий Таций ушел из жизни 28 сентября 2022 года в возрасте 82 лет.