Это название является историческим для поселка.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании Комитета.

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«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины - членам Комитета - разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», - сказал председатель Комитета, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко.

В принятом Комитетом решении парламента рекомендуется проект постановления о переименовании поселка принять в целом.

При обсуждении этого вопроса было отмечено, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.

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Автор: Татьяна Поляковская