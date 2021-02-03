Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании Комитета.
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«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины - членам Комитета - разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», - сказал председатель Комитета, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко.
В принятом Комитетом решении парламента рекомендуется проект постановления о переименовании поселка принять в целом.
При обсуждении этого вопроса было отмечено, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.
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