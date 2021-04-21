На месте монумента планируют построить мемориал Украинского воина.

Во Львове продолжают демонтаж Монумента Славы на улице Стрыйской, в частности, на этой неделе будут убирать барельефы.

Как сообщает издание "Сихів Медіа", демонтажные работы происходят согласно решению Исполнительного комитета Львовского горсовета, принятому 18 декабря прошлого года.

После завершения работ часть барельефа должны передать в музей "Территория Террора". На месте монумента планируют построить мемориал Украинского воина, по решению Исполкома проведут архитектурный конкурс.

"Это должно быть то общественное пространство, которое четко будет означать позицию Украины, позицию здравого смысла. Пространство будет благодарностью участникам боевых действий, которые сегодня защищают Украину, достоинство и европейские ценности", - рассказал заместитель львовского городского головы Андрей Москаленко.

По его словам, на месте демонтажа работает проектная организация, исполнители работ, работники музея Террора и профильного управления.

Читайте также"Киров гад": въезд в Кропивницкий "декоммунизировали" необычным образом (видео)Инициаторами демонтажа и обустройства нового пространства являются депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис и координатор движения "Общество Будущего" Антон Петровский. По мнению последнего, монумент является "псевдопамяткой", которая не должна существовать.

"Эта псевдопамятка, на которой изображен красноармеец, убивающий нашего бойца УНР, расположена в нескольких десятках метров от Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Наши новоиспеченные воины приносят присягу на верность Украине, а выходя из академии проходят мимо гранитных глыб оккупантов, против детей которых им вскоре придется воевать. Такого парадокса нет ни в одной стране, которая чтит свою военную традицию и национальное достоинство. Такого парадокса не будет и у нас", - сказал Петровский.

Что известно о монументе Славы

Монумент боевой славы Вооруженных Сил СССР был открыт во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне.

Ансамбль, выполненный в граните и бронзе, состоял из 30-метрового пилона, бронзовой центральной группы и массивной гранитной стелы с большими рельефами из кованой меди.

На вертикальном пилоне были барельефы, которые воплощали основные виды войск. Центр ансамбля составляла скульптурная группа из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери, принимающей присягу верности и символически благословляющей его меч.

История Советской армии раскрывается в шести горельефах с обеих сторон стелы: "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа".

11 мая 2007 года Львовский горсовет создал комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или удалении отдельных его элементов.

В декабре 2018 года начался демонтаж памятника, который объяснялся его аварийным состоянием. 2 февраля 2019 года со стелы памятника были демонтированы и переданы в музей "Территория террора" пять горельефов, посвященных советским солдатам. А 3 марта - снесена сама стела.

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Автор: Катерина Комолова