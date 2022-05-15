В "Азове" поблагодарили украинскую группу.

Полк "Азов" поблагодарил украинскую группу Kalush Orchestra за поддержку со сцены международного конкурса Евровидение 2022.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала отряда специального назначения "Азов".

"Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!" - написали защитники.

Напомним, группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в итальянском Турине, сразу после своего выступления призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Стоит отметить, что наш коллектив победил в конкурсе, и по традиции Евровидение 2023 должно состоятся в Украине.

Справка УНИАН. Ранним утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину. Оккупантам удалось заблокировать Мариуполь. Город защищает полк "Азов".

Бойцы "Азова" и немало мирных жителей нашли убежище на заводе "Азовсталь". Российский президент Владимир Путин публично приказывал не штурмовать территорию завода, но оккупанты все равно проводили штурмовые действия.

Позже с территории предприятия удалось эвакуировать сотни гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: