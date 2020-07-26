Угроза госбезопасности: в СНБО заявили об утечке данных из сервиса Cloudflare

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

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Об этом сообщает СНБО на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен", - говорится в сообщении.

В СНБО сообщили, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысячи с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной.

"Сейчас НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых было скомпрометированы в результате утечки", - говорится в сообщении.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.

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