Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками - Криклий

Министр инфраструктуры заявил, что работникам "Укрзализныци" позволят пользоваться на работе газовыми баллончиками.

Работникам "Укрзализныци" позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом в эфире Громадського радио заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники "Укрзализныци" ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще », - сказал Криклий.

Как сообщал УНИАН, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, человек без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за кражу, хулиганство и кражу уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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