По статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 млн трудовых мигрантов.

Иногда тяжелый труд украинцев за рубежом может отобрать самое ценное, что у них есть, - здоровье. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Например, в Польше даже тем, кто имеет медицинскую страховку, приходится долго ждать приема профильного врача - от нескольких месяцев до года.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о рисках работы за рубежом: СМИ описали нечеловечные условия трудаКак рассказал работник Андрей Зеланс, он живет в Великопольском, хотел попасть к алерголологу, но смог записаться только в частную клинику, где за все нужно платить.

"Я обзвонил все больницы по направлению от моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод - я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги", - жалуется он.

В сюжете отмечается, что из-за работы за границей можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.

Автор: Григорий Бондарь