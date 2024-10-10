По словам политика, речь идет как о девушках, так и о парнях.

Более 60% украинских студентов, которые учатся в Польше, планируют возвращаться домой после получения образования. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире "Вечір.LIVE".

Ссылаясь на социологическое исследование, которое проводилось среди молодежи, он подчеркнул:

"Не нужно считать, что если наши дети поехали условно во Вроцлав и Варшаву учиться, то они уже потеряны для государства. Мы недавно проводили социологическое исследование, которое свидетельствует, что более 60% наших студентов, которые учатся в Польше, говорят, что после обучения они планируют возвращаться в Украину".

По его словам, украинские студенты не ограничиваются условием, что должен быть обязательно мир в Украине.

"У них нет такого ограничения, как мир. У них есть ограничение, когда они завершат обучение, независимо от того, что будет в стране, студенты будут возвращаться, поэтому мы их не потеряем", - заверил нардеп.

Дунда добавил, что в данном случае речь идет как о девушках, так и о парнях.

"Но все равно мы должны ставить на нашу науку и образование, чтобы дети не выезжали, а учились и работали в Украине", - отметил политик.

Обучение студентов в Украине

Ранее министр образования на науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ситуация с абитуриентами в будущем будет ухудшаться. По его словам, студенты идут туда, где привлекательно, а не там, где есть льготы.

"У нас будет еще и демографический спад, который пока что мы еще на выпускниках/поступающих не чувствуем. Да, есть определенный объем потерь и, хуже всего, есть объем потерь наиболее способных молодых людей, наиболее способных абитуриентов. Безусловно, каждая страна конкурирует за способного человека и стремится создать для него соответствующие программы. Вопрос в привлекательности нашего высшего образования", - рассказал министр.

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