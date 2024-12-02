Мероприятие собрало более 200 участников, среди которых топ-менеджеры Метинвеста и его предприятий, ведущие ученые из Украины и Болгарии.

Горно-металлургический комплекс имеет шанс стать символом возрождения Украины, обеспечивая инновационность и модернизацию. Об этом рассказал ректор первого негосударственного горно-металлургического университета Метинвест Политехника Александр Поважный на международной конференции "MININGMETALTECH 2024 - Горно-металлургический комплекс: интеграция бизнеса, технологий и образования".

Мероприятие собрало более 200 участников, среди которых топ-менеджеры Метинвеста и его предприятий, ведущие ученые из Украины и Болгарии, а также представители технических вузов из Киева, Запорожья, Кривого Рога, Кременчуга, Винницы, Харькова, Днепра, Львова и других городов.

"Горно-металлургическая отрасль всегда была опорой экономики, но сегодня она имеет шанс стать символом возрождения. Это не только основа инфраструктуры, но и одна из главных экспортных сфер, которая гарантирует экономическую устойчивость государству. Я уверен, что сочетание науки, бизнеса и образования создаст условия для успешного будущего Украины", - отметил во время открытия конференции ректор Метинвест Политехники Александр Поважный.

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Он подчеркнул, что особую роль в этом играет образование, поэтому университет ставит целью подготовить новое поколение профессионалов, которые способны не только отвечать на современные вызовы, но и внедрять инновации, способствуя модернизации горно-металлургического комплекса.

"Для меня Метинвест Политехника - больше чем университет. Это опора Метинвеста и кузница квалифицированных кадров инженерного направления, которых, к сожалению, сегодня крайне не хватает на рынке труда", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

Она отметила, что дефицит кадров в компании стимулирует Метинвест активнее инвестировать в образование и подготовку новых специалистов. И здесь Метинвест Политехника выполняет важную роль, формируя высококвалифицированных специалистов, которые в будущем будут укреплять кадровый потенциал компании и отрасли в целом.

Важной темой также стало обсуждение роли женщин в современной инженерии. В Метинвесте женщины занимают должности, которые еще недавно считались сугубо мужскими, и этот показатель постоянно растет. В ответ на эти изменения образование должно стать гибкой и адаптивной платформой, которая поддерживает каждого, кто готов открывать новые возможности.

Как известно, в первом негосударственном горно-металлургическом университете Метинвест Политехника идет уже третий учебный год. В этом году вуз выбрало более 130 будущих бакалавров и 75 магистров и аспирантов. Среди поступающих - 26 ветеранов войны - сотрудники предприятий Метинвеста и защитники мариупольского комбината "Азовсталь".

Всего за три года в вуз, который основала компания Метинвест Рината Ахметова, поступило более 1080 студентов, из которых магистры первого выпуска уже получили дипломы, дающие возможность работать на передовых промышленных предприятиях. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета.