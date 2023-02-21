Депутаты Верховной Рады считают, что нужно отменить государственные выходные 1, 9 мая и 8 Марта, потому что они ассоциируются с советским прошлым.
Об этом заявила инициатор соответствующего законопроекта, народный депутат Оксана Савчук в эфире телемарафона.
"Мы хотим поднять эту дискуссию в обществе, чтобы украинцы задумались, нужно ли отмечать эти дни выходными", - пояснила она.
Вместо 8 марта, когда в Украине отмечают Международный женский день, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля - в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.
Кроме того, предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.
Зато к государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.
"Мы в парламенте должны взяться за календарь, хотим мы этого или нет", - сказала Савчук.
По ее словам, после регистрации законопроекта многие люди выразили желание вообще отменить "старые" праздники.
"Люди понимают, что у нас не должно быть праздников, которые ассоциируются с прошлым", - добавила она.
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13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них начать три новых праздника.
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