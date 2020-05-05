Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемого Антоненко

Музыканта, ветерана антитеррористической операции Андрея Антоненко продолжат содержать в СИЗО до 1 июня.

Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, ветерана Андрея Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года.

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Суд объявил решение, которым оставил в силе постановление Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы его адвокатам.

Таким образом Антоненко будет находиться под стражей до 1 июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь – меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.