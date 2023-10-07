Офицер военкомата выбирал транспортные средства для "мобилизации" на "свой вкус".

В Запорожье чиновник Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки безосновательно изъял у предприятия автомобили, которые не подлежали мобилизации, общей стоимостью 11 млн грн. Ему сообщено о подозрении.

Как сообщает Государственное бюро расследований, в начале полномасштабного вторжения РФ офицер военкомата занимался изъятием транспортных средств, выбирая автомобили на "свой вкус".

На одной из автомобильных стоянок, которая расположена за пределами территориальной юрисдикции военкомата, он в марте 2022 года с вооруженным сопровождением изъял четыре грузовика.

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"Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было. У работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий. С нарушениями чиновнику удалось изъять только те автомобили, ключи от которых присутствовали на площадке водителя", - рассказали в ГБР.

Сейчас офицеру ТЦК и СП Запорожья объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Другие новости о военкоматах

Как сообщал УНИАН, ранее двум служащим Самборского районного ТЦК и СП что на Львовщине сообщили о подозрение в пытках и незаконном лишении свободы двух мужчин.

Это произошло после того, как в соцсетях было распространено видео, на котором работники Самборского районного военкомата уже шесть дней избивают и издеваются над харьковчанином.

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