Известно, что жена священника болела коронавирусом, а отец умер по другой причине.

У священника со Львов в один день умерли отец и жена.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Трагедия произошла в семье священника старейшего храма Львова, церкви Святого Николая Чудотворца ПЦУ Петра Политыло.

"В молитве вместе с о. Петром Политило, его родными и близкими. Разделяем невыразимую боль от потери отца и жены. Вечная память почившим в доме Праведного Отца", – сообщается на странице храма в Facebook.

Известно, что жена священника болела коронавирусом, отец же умер по другой причине.

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Напомним, во Львове попрощались с 45-летним ветераном АТО Иваном Маланичем. Иван скоропостижно скончался 13 сентября. Он один из братьев-близнецов Маланичей, которые защищали Украину на Донбассе. Был десантником знаменитой 80-й бригады, служил в снайперской роте.

В 2014 году Иван вместе с братом, экс-главой Госэкоинспекции во Львовской области Николаем Маланичем в составе 80-й бригады отправился на фронт. Оба принимали участие в обороне города Счастье и Луганской ТЭС. Иван Маланич был награжден орденом "За мужество" III степени.

Автор: Денис Прядко