Когда в дом семьи прилетела ракета, женщина чудом уцелела. Тогда семья решила покинуть город.

Жители Мариуполя Екатерина, ее муж Роман, мать и младший брат были вынуждены идти 15 км пешком под обстрелами, чтобы спастись от российских оккупантов.

Как говорится в сюжете ТСН, семья Екатерины сейчас живет в Виннице и планирует там остаться.

"Жена была на 8 месяце беременности, когда все это началось. Она никуда не хотела ехать, потому что надеялась, что это все скоро пройдет", - рассказал муж Екатерины Роман Склянко.

Однако российские военные ежедневно уничтожали город. Центр Мариуполя беспощадно бомбили российские самолеты.

"Наши военные, которые там остались - это невероятные силачи", - сказал Роман.

Екатерина Склянко рассказала, что она редко спускалась в подвал, поскольку его в их доме не было. А когда она шла в другие бомбоубежища, то слышала там только слова о смерти. Когда у семьи закончилась еда и вода, Роман был вынужден ходить в поисках хоть чего-нибудь съедобного.

"Когда говорят о труппах на улицах, то для нас это было обыденностью. Я ходил и это было для меня обыденностью. В последние дни я уже не обращал на это внимания", — поделился мужчина.

Когда в дом семьи прилетела ракета, Екатерина чудом уцелела. Тогда семья решила пешком уходить из города. Они прошли 15 км. Их сначала никто не согласился подвезти, однако впоследствии нашлись люди, которые посадили их в автомобиль.

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