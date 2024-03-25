Сейчас энергетики фокусируются на состоянии энергообъектов и возможности их восстановления.

Министр энергетики Герман Галущенко на фоне недавних обстрелов объектов энергетики не исключает повышения тарифов на свет. Однако пока нет решений по пересмотру тарифов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

"Каждый такой удар безусловно влияет на коммерческую часть функционирования рынка. Сейчас нет никаких решений по пересмотру тарифов, судьбу ПСО (механизма возложения специальных обязанностей - УНИАН) или запрет экспорта", - отметил министр.

По его словам, сейчас энергетики максимально быстро фокусируются на фиксировании уничтоженной инфраструктуры, в каком она состоянии и каким образом это можно восстановить.

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"Тогда уже мы выйдем на какие-то цифры и сроки этого процесса, и от этого уже будем принимать решение", - объяснил Галущенко.

"Если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, то мы бы не восстановились в таком объеме как мы это сделали. Но, к сожалению, снова массированные удары, влияние на восстановление и много поражений именно в те станции, которые были максимально восстановлены", - добавил он.

Удары по энергетике: последние новости

22 марта Россия снова вернулась к обстрелам украинской критической инфраструктуры. Тогда Украину обстреляли дронами и ракетами, а удары привели к отключению электроэнергии. Тогда же стало известно, что Россия запустила на Днепровскую ГЭС 8 ракет.

25 марта генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что Днепровскую ГЭС, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся.

"На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале. Позже мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", - объяснил он.

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