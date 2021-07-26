Осталось только обвинение по ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Суд освободил "титушку" Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения за истечением сроков давности.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, адвокаты которой представляют в судах интересы потерпевших по "делам Майдана".

Решение об увольнении "титушки" от ответственности по трем статьям сегодня, 26 июля, принял Дарницкий райсуд Киева.

Речь идет о статье 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) УК.

Читайте такжеДело Гандзюк: суд оставил под стражей обвиняемых Мангера и ЛевинаТаким образом, пока осталось только обвинение по ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Прокурор Юлия Малашич во время заседания отметила, что защитники Крисіна делали все возможное, чтобы затянуть судебное рассмотрение данного дела.

"Все поведение защиты, а именно затягивание — дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно истекли", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева уже несколько лет рассматривает дело против Крысина по эпизоду по противодействию Евромайдану и пыткам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

Читайте также"Живодеров за решетку": коневоды провели акцию в центре Киева (фото)По второму эпизоду дела, Крысин и Чемес выступают как организаторы "титушек", которые 18 февраля 2014 года бросали взрывчатку на баррикады "майдановцев" на улице Прорезной в Киеве.

Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов на Майдан Независимости путем применения к ним насилия.

В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины и Чемесом назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Крысин отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что скандального антимайдановца "Топаза" избили в Киеве. Харьковский сепаратист Игнат Кромской игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека.

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Автор: Антонина Доломанжи