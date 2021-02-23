Судья – из Донецка, после начала войны на Донбассе его перевели в Одессу указом Порошенко.

Судья Виктор Попревич, который приговорил общественного активиста Сергея Стерненко к 7 годам тюрьмы по делу о похищении и пытках человека, установил возле своего дома в Донецке бюсты Сталина и Ленина.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский.

Читайте такжеГлавные новости Украины 23 февраля: начало вакцинации от коронавируса и приговор Стерненко

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был известен на весь город тем, что установил возле своего имения бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал, он давно на пенсии или в России", – написал журналист со ссылкой на соответствующую информацию в СМИ в 2009 году.

Сам Казанский считает приговор политическим – по заказу "Оппозиционной платформы – За жизнь", и что никто, кроме этого судьи, не захотел его исполнять.

Согласно указом пятого президента Украины Петра Порошенко, в 2015-м Попревича перевели из Киевского райсуда Донецка в кресло судьи Приморского райсуда Одессы.

Дело Стерненко о похищении человека

В 2015 году в Одессе дома в Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления Щербича о похищении.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Против Стерненко заведено несколько уголовных дел. Одна из них касается факта смертельного ранения человека, совершившего нападение на Стерненко - Ивана Кузнецова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН