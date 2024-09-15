Это была частная исследовательская миссия, когда в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.

Пятидневный космический вояж, известный как Polaris Dawn, благополучно завершился в воскресенье, когда четыре астронавта на борту SpaceX Dragon приводнились у берегов Флориды, завершив новаторскую коммерческую миссию.

Polaris Dawn пересек несколько исторических вех для гражданских космических полетов, когда Джаред Айзекман, миллиардер-предприниматель и искатель приключений, совершил первый выход в открытый космос частного лица, за которым последовала инженер SpaceX Сара Джиллис, пишет The Washington Post.

Полет был заказан Айзекманом, который заработал состояние как основатель Shift4 Payments, и не был связан с NASA. Айзекман не сказал, сколько он заплатил SpaceX за полет.

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Несколько аплодисментов и криков радости раздались на заднем плане прямой трансляции SpaceX в воскресенье, когда экипаж быстро приближался к Земле. В последние минуты миссии камеры показали, как члены экипажа сидят неподвижно, скрестив руки на груди, пока раскрывались парашюты Dragon.

"Добро пожаловать на планету Земля", - сказал один из ведущих прямой трансляции, отмечая их последнее возвращение с Драй-Тортугас в Мексиканском заливе. Водные скутеры были быстро отправлены, чтобы приблизиться к капсуле.

SpaceX заявила, что выход в открытый космос также стал первым случаем, когда четыре астронавта одновременно подверглись воздействию вакуума космоса. Поскольку космический корабль не имеет шлюза, все четыре члена экипажа надели скафандры, когда кабина вентилировалась.

Четыре члена экипажа провели научные эксперименты, направленные на подготовку астронавтов к более длительным полетам в будущем. Эксперименты включали отслеживание изменений зрения и здоровья глаз, изучение того, как микрогравитация влияет на кровоток, и мониторинг эффектов лекарств на орбите.

Джиллис также взяла с собой скрипку, которую SpaceX назвала еще одним первым на орбитальном космическом корабле, и сыграла музыкальную тему из фильма "Звездные войны", момент, показанный в видеоролике, снятом SpaceX.

Основной целью миссии было тестирование нового гладкого скафандра SpaceX, который предназначен для защиты астронавтов от радиации и экстремальных температур, обеспечивая их безопасность в вакууме космоса.

Приводнение завершает ряд недавних побед SpaceX, которая перевозила астронавтов NASA туда и обратно с Международной космической станции с тех пор, как четыре года назад впервые успешно завершила пилотируемый испытательный полет.

В качестве неудачи для Boeing NASA решило, что будет использовать космический корабль Dragon компании SpaceX для февральского обратного полета астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые прибыли на Международную космическую станцию ​​на проблемном космическом корабле Starliner компании Boeing в июне, но застряли там после того, как проблемы с двигателями вызвали сомнения в безопасности Starliner.

Миссия Polaris Dawn была вторым полетом Айзекмана с SpaceX, запланировано еще два полета. Для следующего полета он предложил полететь к космическому телескопу Хаббл и поднять его орбиту, что в случае успеха могло бы продлить его срок службы.

Космический полет SpaceX Polaris Dawn

Вместе с Айзекманом и Джиллисом в состав экипажа из четырех человек входили отставной подполковник ВВС Скотт "Кидд" Потит и директор миссии SpaceX Анна Мелон. Они стартовали на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал, штат Флорида, во вторник после задержек. Они пролетели выше, чем любая другая пилотируемая миссия со времен миссий "Аполлон" на Луну в 1972 году, поскольку экипаж достиг высоты более 1400 километров, что более чем в три раза превышает высоту Международной космической станции. Они облетели Землю шесть раз на этой высоте, прежде чем вернуться на более низкую высоту для выхода в открытый космос.

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